До какого уровня вырастут курсы евро и доллара

Курс евро на внутреннем валютном рынке отражает аналогичное поведение единой валюты в мире. В мире сохраняются ожидания того, что процентные ставки в США останутся минимальными надолго. То есть вероятность дальнейшего ослабления доллара на мировом рынке высока, а значит евро сохраняет потенциал для укрепления, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев
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Слабеющий и к доллару, и к евро российский рубль вновь становится жертвой геополитической напряженности, указывает эксперт. Цены на нефть также отступили от своего среднесрочного равновесного уровня в 45 долларов за баррель - накануне они колебались возле отметки 42 доллара.
"У рубля все меньше факторов поддержки, а внешнеполитический фон обостряется, при чем не только с ЕС, но и высока вероятность новых ограничительных мер со стороны США в рамках президентских выборов-2020", - полагает Евстифеев.
По его мнению, при умеренном ухудшении ситуации курс доллара может подняться до 78 рублей, а курс евро - до 91 рубля.
Сдерживающим фактором для более сильного ослабления рубля остается относительная стабильность российского долгового рынка: индекс гособлигаций RGBI сумел стабилизироваться недалеко от достигнутого в середине августа четырехмесячного минимума, удержавшись от более серьезного снижения, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин
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По его мнению, существует довольно высокая вероятность того, что курс евро сможет закрепиться на уровне выше 90 рублей в ближайшее время.
"Хотя на фоне снижения евро на внешнем рынке у нас пара EUR/RUB может отставать от роста пары USD/RUB, а в случае стабилизации ситуации на российском валютном рынке доллар может оставаться около текущих уровней, в то время как евро снизится, если он будет нести потери на мировых площадках", - добавляет аналитик.
По словам Бабина, если внешнеполитическая обстановка начнет улучшаться, а нефтяные цены вернутся в коридор 44-47 долларов, доллар может снизиться до 73 рублей, а евро - до 86 рублей. Если же внешнеполитический фактор сохранит высокую актуальность, или нефтяные цены продемонстрируют более серьезное снижение, рубль продолжит слабеть, говорит он.