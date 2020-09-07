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Явные признаки: на рынках заметили «пузыри» 

Вероника Полынина 1 час назад
Явные признаки: на рынках заметили «пузыри»
Фото: Reuters
Инвесторы увидели признаки «пузыря» в котировках акций технологических компаний в течение 2020 года.
Падение технологического сектора на американских биржах за прошлую неделю составило 4%, усиливая слухи о том, что потрясения на фондовом рынке еще не окончены. По мнению главного инвестиционного директора компании Stanhope Capital Джонатана Белла, котировки акций таких компаний, как Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook и Google, свидетельствуют о явных признаках «пузыря».
Акции Amazon в этом году выросли на 78%, компании Apple и Netflix взлетели на 65% и 59%, а акции Facebook и Alphabet прибавили 38% и 19% соответственно.
По словам Белла, так называемая «большая пятерка» технологических компаний уже составляет около 20% фондового рынка США, и, учитывая, насколько велик рынок американских компаний в мире, на долю технологических гигантов приходится 12% мирового индекса MSCI.

«Мы наблюдаем изобилие на очень небольшом количестве акций. Это определенно пузырь», — сказал Белл в интервью CNBC.

По словам инвестора, этот пузырь не лопнет в ближайшее время. Нынешний спад — это лишь ослабление роста, наблюдавшегося в последние две недели.
Белл отметил, что владеть акциями технологических компаний по-прежнему выгодно, но рекомендовал ограничиться долей в 15-20% от портфеля.
Как сообщал «Рамблер», в начале 2000-х годов глава ФРС Алан Гринспен назвал ситуацию на фондовых рынках «иррациональным изобилием». После его заявления биржи росли еще несколько недель, а затем произошел так называемый «крах доткомов» — обвал котировок технологических компаний.
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Комментарии
Рынки , Алан Гринспен , ФРС , Amazon , Microsoft , Netflix , Apple , Google
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