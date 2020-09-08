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Нефть WTI дешевеет более чем на 5%, Brent теряет 3% 

Прайм 2 часа назад
Инвесторы обрушили цены на нефть
Фото: fotolia.com/ tanawatpontchour
Цены на нефть во вторник днем укорили темпы снижения, американская марка WTI дешевеет уже более чем на 5%, Brent — на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,21%, до 40,66 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — падала на 5,41%, до 37,64 доллара за баррель.
Растущие внешнеполитические риски и опасения за спрос оказывают давление на рынки, побуждая инвесторов отказываться от покупок "черного золота".
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