Инвесторы обрушили цены на нефть

Цены на нефть во вторник днем укорили темпы снижения, американская марка WTI дешевеет уже более чем на 5%, Brent — на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.10 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,21%, до 40,66 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — падала на 5,41%, до 37,64 доллара за баррель.

Растущие внешнеполитические риски и опасения за спрос оказывают давление на рынки, побуждая инвесторов отказываться от покупок "черного золота".