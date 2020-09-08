Решена судьба рубля

Курс рубля продолжит падать под влиянием совокупности политических, экономических и технических факторов, считает аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский

Как сообщал «Рамблер», 7 сентября на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. На торгах 8 сентября рубль продолжил терять позиции — курс доллара расчетами «завтра» на 14.45 мск рос на 68 копеек, до 76,45 рубля, курс евро — на 65 копеек, до уровня 90,15 рубля.

По мнению Дмитрия Голубовского, в ближайшей перспективе рубль расти не будет.

«Политически на рубль давит дело Навального и приближение американских президентских выборов, на которых с высокой вероятностью победит Байден, кандидат от демократов», — заявил он News.ru.

Экономические факторы, влияющие на российскую валюту: сокращение интервенций Минфина в пользу рубля, снижение нефтяных цен и коррекция на американском фондовом рынке.

Кроме того, есть еще и чисто технический фактор, отметил Голубовский. По его словам, этим фактором стало преодоление европейской и американской валютами уровней в 89 и 75 рублей соответственно.

«Среднесрочные тренды остаются не в пользу рубля. Нефть, вероятно, не сможет восстановиться выше 45 долларов за баррель, американские рынки продолжат падать в преддверии окончания финансового года и по мере приближения выборов, а политический фон вокруг России, как минимум, не будет улучшаться», — считает аналитик.

По его словам, попытки укрепления рубля следует использовать для покупки валюты.