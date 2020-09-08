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Российский рынок акций обвалился вслед за нефтью и негативом на мировых площадках 

ТАСС 1 час назад
Российский рынок акций обвалился вслед за нефтью
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций завершил торги снижением вслед за обвалом нефти и негативом с мировых фондовых площадок. Так, индекс Мосбиржи просел на 1,48% — до 2888,79 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 1189,47 пункта.

"Ухудшение настроений глобальных инвесторов и сокращение рисков способствовали усилению распродаж российских акций. Главным образом сработал американский фактор, где после выходного дня продолжились распродажи и вновь наиболее пострадавшим стал высокотехнологический сектор", — поясняет инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Давление на рисковые активы оказывает высокая геополитическая напряженность, в частности, между США и Китаем. Это также отражается на валютах развивающихся стран. На этом фоне доллар на 19:52 мск вырос на 0,66% — до 76,2606 руб., евро — на 0,4%, до 89,9253 руб.
Нефть продолжила дешеветь на сигналах о том, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым. По состоянию на 19:45 мск Brent торговалась на отметке $39,77 за баррель.
Хуже рынка торговались акции "Яндекса" (-4,47%) и "Мечела" (-3,27%). Лидерами роста стали акции "Алросы" (+1,52%) и GDR X5 Retail Group (+1,27%), которые росли без видимых фундаментальных причин, отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.
По оценкам "БКС Премьер", в среду, 9 сентября, индекс Мосбиржи может немного подрасти, доллар будет торговаться вблизи отметки 76,5 руб.
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Комментарии 1
Рынки , Александр Бахтин , Елена Кожухова , X5 Retail Group , Алроса , Яндекс , Мечел
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