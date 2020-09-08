Fitch ухудшило прогноз по ценам на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный прогноз по ценам на нефть эталонных марок Brent и WTI почти на 4%, говорится в релизе агентства.

Теперь Fitch полагает, что в долгосрочной перспективе Brent будет стоить 53 доллара за баррель вместо ранее ожидавшихся 55 долларов, а WTI — 50 долларов против прошлой оценки в 52 долларов за баррель.

Прогноз на 2020 год при этом улучшен: стоимость Brent, по оценке Fitch, составит 41 доллар за баррель вместо 35 долларов, а WTI — 38 долларов вместо 32 долларов за баррель.

"Снижение (прогнозных — ред.) цен произошло, несмотря на показатели, оказавшиеся выше ожиданий благодаря решительному сокращению добычи нефти со стороны стран ОПЕК+, ослаблению ограничительных мер и восстановления экономики, в результате мы улучшили наши прогнозы на 2020 год", — объясняет свое решение Fitch.

Прогноз на 2021 год оставлен без изменений, Brent оценивается в 45 долларов за баррель, WTI — в 42 доллара, а прогноз на 2022 год был ухудшен. Fitch прогнозирует стоимость Brent в 50 долларов за баррель против прошлой оценки в 53 доллара, WTI — 47 долларов вместо 50 долларов за баррель.