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Биржи США продолжили падение, индекс технологических компаний NASDAQ просел более чем на 4 процента, говорят данные торгов.

На 23:00 мск на закрытии нью-йоркской фондовой NASDAQ снижается на 4,11 процента, до 10847,69 пункта, потеряв примерно десять процентов стоимости за три последних дня торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78 процента, до 3331,86 пункта, тогда как промышленный Dow снизился на 2,25 процента, до 27500,69 пункта.

Падение котировок технологических компаний шло на широком фронте. Так, акции Apple упали на 6,73 процента до 112,82 доллара. Microsoft просела на 5,41 процента до 202,66 доллара. Акции Facebook упали на 4,09 процента до 271,16 доллара, тогда как владеющая Google корпорация Alphabet получила снижение котировок на 3,64 процента до 1523,60 доллара.

Акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости, на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи бумаги упали на 21,06 процента, до 330,21 доллара.