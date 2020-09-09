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В США призвали запретить нефть из России 

Lenta.ru 2 часа назад
Американская сторона готовится ввести санкции в отношении ряда европейских компаний, связанных с трубопроводом «Северный поток-2», являясь при этом одним из крупнейших импортеров российской нефти. Такая позиция лицемерна, власти страны должны ввести запрет на покупку российского сырья, призывает американское издание The National Interest.
В первой половине этого года Россия продала США 9,3 миллиона тонн нефти — самое большое количество за последние 16 лет. Издание считает неправильным платить Москве, когда существуют другие источники получения сырья. Кроме того, США не стоит ссориться с Германией, уверены эксперты.
Немцы видят танкеры, которые доставляют российскую нефть в Техас и Луизиану, тогда как американские законодатели пытаются помешать завершению строительства трубопровода. США не нужен еще один источник напряженности со своими европейскими союзниками, отмечает издание. Эксперты предлагают выход: Конгресс должен ввести финансовые санкции в отношении тех компаний, которые доставляют миллионы российской сырой нефти в США.
Президент США Дональд Трамп 7 сентября заявил, что поддержал бы остановку строительства газопровода. По его словам, причиной такого решения стала ситуация с Алексеем Навальным, который был госпитализирован 20 августа в Омске. Утром 22 августа его перевезли в немецкую клинику «Шарите». После обследований местные врачи пришли к выводу, что россиянина отравили.
В июле нынешнего года палата представителей Конгресса США проголосовала за поправки, которые позволят расширить ограничения против «Северного потока-2». Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря планировали завершить еще в конце 2019 года.
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Рынки , Видео , Алексей Навальный , Дональд Трамп , Конгресс США
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