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Биржи АТР снижаются в пределах 2,5% следом за падением Уолл-стрит 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР снижаются в пределах 2,5%
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются на 1-2,5% следом за "распродажами" на американских биржах во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,07%, до 3280,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,83%, до 2207,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, до 24385,51 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,77%, до 2383,46 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,42%, до 22942,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,45%, до 5860,5 пункта.
В среду азиатские инвесторы оказались под давлением пессимизма на американских фондовых биржах. По итогам вторника торги закрылись падением на 2-4%.

"Инвесторы разочарованы резким падением бирж США, в котором по убыткам лидируют высокотехнологичные компании", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Участники торгов также обратили внимание на новости вокруг исследований вакцины от коронавируса. Так, фармкомпания AstraZeneca сообщила о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников.
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Рынки , France-Presse
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