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Девальвация и крах: что задумал Чубайс 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Девальвация и инфляция: что задумал Чубайс
Фото: РИА Новости
Предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом новый налог для промышленных предприятий может оказать самое негативное влияние на российскую экономику и привести к девальвации рубля. Такое мнение ответственного секретаря комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу Максима Довгялло приводит «Царьград».
«Рамблер» писал, что ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил обложить налогом промышленные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы в объеме выше положенной нормы. Предприниматели и промышленники выступили против инициативы.
По мнению Максима Довгялло реализация этой инициативы Анатолия Чубайса приведет к удару по экономике.

«Есть оценки Российской академии наук. Это порядка одного триллиона дополнительных издержек, которые должны будут лечь на плечи в годовом исчислении на российскую экономику. Большое сомнение, что российская экономика это потянет», — отметил он.

Ответственный секретарь комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу также высказал мнение, что введение нового налога приведет к девальвации и «довольно большой инфляции».

«Дальше, наверное, произойдёт достаточно большая проблема, связанная с тем, что мы вынуждены будем как государство очень сильно уронить курс нашей национальной валюты. То, что сейчас происходит, будет восприниматься как детский лепет», — уверен он.

Видео дня. Предприятия не смогут заплатить отложенные налоги в 2020 году
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Рынки , Личный счет , Экономика , Анатолий Чубайс , Роснано , РАН , Царьград ТВ
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