Девальвация и инфляция: что задумал Чубайс

Предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом новый налог для промышленных предприятий может оказать самое негативное влияние на российскую экономику и привести к девальвации рубля. Такое мнение ответственного секретаря комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу Максима Довгялло приводит «Царьград».

«Рамблер» писал, что ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил обложить налогом промышленные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы в объеме выше положенной нормы. Предприниматели и промышленники выступили против инициативы.

По мнению Максима Довгялло реализация этой инициативы Анатолия Чубайса приведет к удару по экономике.

«Есть оценки Российской академии наук. Это порядка одного триллиона дополнительных издержек, которые должны будут лечь на плечи в годовом исчислении на российскую экономику. Большое сомнение, что российская экономика это потянет», — отметил он.

Ответственный секретарь комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу также высказал мнение, что введение нового налога приведет к девальвации и «довольно большой инфляции».