Катастрофа и увеличение бедности: что ждет рубль 

Ослабление российской национальной валюты в долгосрочной перспективе будет катастрофичнее, чем моментальный обвал до 100 рублей за евро. Об этом «Российской газете» заявил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

Как сообщал «Рамблер», 7 сентября на торгах Московской валютной биржи курс евро превысил отметку в 90 рублей. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года.

По словам Капустянского, в конце недели пара доллар/рубль может оказаться выше текущих уровней, ближе к отметке 77.

«Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно бывает, не катастрофический сценарий. Куда страшнее если валюта в долгосрочной перспективе будет постепенно расти», — пояснил он.

Аналитик отметил, что при постепенном росте валюты «будет нарастать инфляция», что приведет к падению уровня доходов и благосостояния.