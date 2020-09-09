Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.15
$
76.39
89.70
89.89
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
40.10
+1.42 Золото
1933.50
+0.33 РТС
1218.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.09
1.1768
–0.0066
25.08
1.1835
06.09
28.08
14.08

Катастрофа и увеличение бедности: что ждет рубль 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Катастрофа и увеличение бедности: что ждет рубль
Фото: РИА Новости
Ослабление российской национальной валюты в долгосрочной перспективе будет катастрофичнее, чем моментальный обвал до 100 рублей за евро. Об этом «Российской газете» заявил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Как сообщал «Рамблер», 7 сентября на торгах Московской валютной биржи курс евро превысил отметку в 90 рублей. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года.
По словам Капустянского, в конце недели пара доллар/рубль может оказаться выше текущих уровней, ближе к отметке 77.

«Для людей моментальный обвал рубля, например, до 100 и выше рублей за евро, а потом его постепенное продолжительное укрепление, как это обычно бывает, не катастрофический сценарий. Куда страшнее если валюта в долгосрочной перспективе будет постепенно расти», — пояснил он.

Аналитик отметил, что при постепенном росте валюты «будет нарастать инфляция», что приведет к падению уровня доходов и благосостояния.

«Такой тренд может привести к увеличению бедности. Однако этот сценарий кажется сейчас маловероятным. В случае стабилизации геополитических факторов, а также при восстановлении нефти рубль сможет вернуть часть утраченных позиций», — уверен он.

Видео дня. Предприятия не смогут заплатить отложенные налоги в 2020 году
Комментарии 1
Рынки , Иван Капустянский , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово отказываются от банковских карт
Россияне массово отказываются от банковских карт
Лавров сделал заявление по «Северному потоку-2»
Лавров сделал заявление по «Северному потоку-2»
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Видео
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение