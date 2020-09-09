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Нефть дешевеет на растущих тревогах по поводу второй волны коронавируса 

Прайм 2 часа назад
Нефть продолжает дешеветь
Фото: Reuters
Цены на нефть в среду утром снижаются на опасениях вокруг возможной второй волны COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53%, до 39,57 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,65%, до 36,52 долларов за баррель.
Цены на нефть в среду продолжили заметное снижение после падения на предыдущей сессии, когда цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель впервые с июня из-за возобновления распространения COVID-19 во многих странах.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались. Число случаев заражения растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США, что угрожает надеждам на восстановление мировой экономики и может повлиять на спрос на топливо.

"Ухудшение спроса было проблемой для большинства участников рынка в течение некоторого времени, это становится все более очевидным", — считают аналитики ING Economics, мнение которых приводит агентство Рейтер.

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Рынки , Reuters
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