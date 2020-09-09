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Курс доллара: рубль в начале торгов снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 1 43 минуты назад
Рубль продолжил падение
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в среду, 9 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 76,32 рубля.
Курс евро увеличился на 10 копеек и составил 89,91 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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