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Биржи АТР закрылись падением на новостях о проблемах с вакциной от коронавируса 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись падением
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись заметным снижением на опасениях вокруг разработки вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,86%, до 3254,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,22%, до 2175,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,63%, до 24468,93 пункта. Южнокорейский KOSPI понизился на 1,09%, до 2375,81 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,04%, до 23032,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,15%, до 5878,6 пункта.
В среду беспокойство на рынках было вызвано новостями о приостановке испытания вакцины от коронавируса, которые проводила английская компания AstraZeneca в Японии. Ранее сообщалось, что у одного из участников клинических испытаний вакцины был обнаружен возможный нежелательный эффект.
Аналитик Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что оптимизм, "раздутый надеждами на вакцину", ощутимо снизился.
Дополнительное давление на индексы в Китае оказала продолжающаяся тревога за отношения с США, которая усилились после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении ограничить экономические отношения с этой страной, а также макростатистика. Как сообщает статистическое управление КНР, в период с января по август инфляция в Китае составила 3,5%.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
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