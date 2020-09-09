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Иностранцы возобновили продажи российских акций 

News.ru и ещё 1 7 часов назад
Иностранцы возобновили продажи российских акций
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нерезиденты и дочерние зарубежные организации в августе вернулись к продаже акций российских эмитентов.
Согласно «Обзору рисков финансовых рынков» от Банка России, в прошлом месяце нерезиденты продали акций на 34,2 млрд рублей, тогда как в июле купили ценные бумаги на сумму 1,6 млрд рублей.
Сумма продаж некредитных финансовых организаций в августе достигла 1,5 млрд рублей. Приобретали акции системно значимые банки и прочие банки (30,1 млрд рублей и 5,7 млрд рублей соответственно).
Также в августе на вторичном рынке ценных бумаг фиксировался небольшой рост волатильности относительно июля. Кроме того, российский рынок акций показывал положительную динамику в большинстве ключевых отраслей. Исключение составили электроэнергетическая и транспортная отрасли, которые потеряли 4,6% и 1,7% соответственно. Наиболее серьёзный рост замечен в телекоммуникационной (4,4%) и розничной (4,4%) отраслях. Также увеличение индексов наблюдался в металлургической (2,6%) и химической (1,4%) отраслях. Индексы розничной торговли, банков и финансов, телекоммуникаций, металлов и добычи в настоящее время находятся на максимальных уровнях за всю историю наблюдений. Индекс МосБиржи в августе прибавил 1,9%.
Ранее NEWS.ru писал, что объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос в августе на 298 млрд рублей и на 1 сентября составил 13,2 трлн рублей, или 11,7% прогно