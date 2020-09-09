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Цена нефти Urals впервые с начала июня опустилась ниже $40 

Прайм и ещё 1 26 минут назад
Цена нефти Urals упала
Фото: ТАСС
Российская нефть марки Urals во вторник, впервые с начала июня, опустилась в цене ниже 40 долларов за баррель вслед за североморской маркой Brent, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Цена на Юралс в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении во вторник снизилась на $2,10/барр., до $38,24/барр. (cif Роттердам), вслед за североморским эталоном", — сообщается в обзоре агентства, с уточнением, что Urals опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые с начала июня. При этом накануне стоимость североморской смеси марки Brent обновила минимум с 30 июня, также опустившись ниже 40 долларов за баррель.

Кроме того, стоимость партий Urals объемом по 80—100 тысяч тонн в Средиземноморье в абсолютном выражении во вторник снизилась на 2,05 доллара за баррель, до 38,74 доллара за баррель. Премия на сорт здесь сохраняется на уровне 0,35 доллара за баррель к Brent.
При этом скидка на сорт Urals по отношению к Brent увеличилась во вторник на балтийском направлении еще на 0,05 доллара на баррель, до 0,15 доллара. Отмечается, что рост скидки произошел после информации об отгрузке "Роснефтью" в сентябре двух дополнительных партий Urals из балтийских портов. Тем не менее, экспорт российского сорта через Балтику в этом месяце должен снизиться примерно на 43 тысячи баррелей в сутки (всего 300 тысяч тонн) по отношению к августу, почти до 840 тысяч баррелей в сутки (всего 3,5 миллиона тонн), прогнозирует Argus.
Давление на мировые котировки нефти оказывает ограниченный спрос на сырье на фоне опасений второй волны пандемии коронавируса Covid-19, полагают аналитики Argus. Нефтеперерабатывающие предприятия во многих регионах мира снизили загрузку из-за уменьшения доходности работы и накопления больших объемов готовой продукции. Такая ситуация подтолкнула саудовскую госкомпанию Saudi Aramco уменьшить контрактные цены на октябрьские поставки в Европу и АТР до минимума с мая, а затем цены снизили и другие поставщики с Ближнего Востока и Северной Африки.
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Рынки , Роснефть
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