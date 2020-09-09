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Минфин дал рублю дополнительный стимул для роста 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Рублю дали стимул для роста
Фото: ТАСС
Рубль в с