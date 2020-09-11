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Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США 

Прайм и ещё 10 1 час назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в пятницу днем снижаются на фоне роста запасов сырья в США и снижения американских фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.07 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,32%, до 39,93 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,05%, до 37,28 доллара за баррель.
Давление на стоимость нефти в пятницу продолжают оказывать еженедельные данные минэнерго США по запасам нефти, опубликованные днем ранее. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, наоборот, снижения этих запасов. Рост показателя зафиксирован впервые с 17 июля.
Падение американских фондовых индексов в четверг также негативно влияет на нефтяные котировки, считают аналитики, слова которых приводит агентство Рейтер. Биржевые индексы США в четверг снизились на 1,4-2% после роста в среду.

"Финансовые рынки продолжают задавать тон, в том числе и на рынке нефти. Новое падение на фондовых рынках США привело к снижению цен на нефть", — приводит агентство мнение аналитика Commerzbank Ойгена Вайнберга (Eugen Weinberg).

Помимо этого трейдеры по-прежнему обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Пессимизм на рынках усилился после новостей о том, что демократы в сенате США не поддержали внесенный республиканцами законопроект, который предполагал выделение порядка 500 миллиардов долларов на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Сенат США , Минэнерго , Reuters
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