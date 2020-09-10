Биржи АТР коррекционно растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в большинстве своем показывают слабый рост, немного отыгрывая падение среды, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3280,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,6%, до 2162,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,04%, до 24478,69 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,84%, до 2395,56 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 23183,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,12%, до 5885,8 пункта.

В четверг на азиатских фондовых рынках присутствует некоторая коррекция после значительного снижения индексов накануне. В среду биржи АТР закрылись падением на 0,6-3,2%.

Небольшую поддержку инвесторам также оказал позитив на американских рынках, где в среду индексы продемонстрировали рост на 1,6-2,7%. При этом вялые торги на валютных, сырьевых рынках и рынках облигаций показали, что инвесторы остаются осторожными в отношении перспектив мировой экономики.

По словам аналитиков, инвесторы скупали более дешевые акции и были воодушевлены надеждами на возможные дополнительные стимулы со стороны Европейского центрального банка , заседание которого пройдет позднее в четверг. При этом эксперты предупредили, что восстановление на рынках остается хрупким.