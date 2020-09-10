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Стоимость биткоина растет более чем на 2% в рамках коррекции 

Прайм 3 часа назад
Стоимость биткоина растет более чем на 2%
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг утром растет более чем на 2% в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.06 мск биткоин дорожал на 2,77% — до 10 380 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,80% — до 10 371 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,5% рынка.
В понедельник цена биткоина впервые с 27 июля упала ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов и достигла уровня в 9930 долларов. Во вторник и среду стоимость криптовалюты меняла динамику: переходила от снижения к росту, а затем вновь опускалась.
По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость криптовалюты по-прежнему может продолжить падение.

"Биткоин опять подошел к сопротивлению на уровне 10460 долларов, а эфир (криптовалюта ETH — ред.) и некоторые другие альткоины выросли даже более активно", — отметил он.

"Пока я бы не стал ожидать быстрого продолжения роста, надо посмотреть как закроются торги сегодня. Возможно, это некая раскачка рынка перед продолжением падения", — добавил он.
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