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Курс евро: рубль в начале торгов снижается к евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Все новости на карте
На открытии торгов в четверг, 10 сентября, рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 7 копеек — до 75,26 рубля.
Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 89,01 рубля.
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