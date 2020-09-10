Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.50
$
75.75
89.31
89.40
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
40.18
–0.47 Золото
1946.92
+0.03 РТС
1201.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.09
1.1832
+0.0001
26.08
1.1831
07.09
30.08
16.08

Курс евро: рубль в начале торгов снижается к евро 

RT на русском 2 часа назад
Рубль в начале торгов снижается к евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 10 сентября, рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 7 копеек — до 75,26 рубля.
Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 89,01 рубля.
Видео дня. Россияне отказываются от банковских карт
RT на русском: последние новости
Рубль в начале торгов снижается к евро Рубль в начале торгов снижается к евро Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 сентября Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара: отметка в 80 рублей станет дном
Курс доллара: отметка в 80 рублей станет дном
Решение саудитов обвалило цены на нефть
Решение саудитов обвалило цены на нефть
Что подорожает из-за скачка евро
Что подорожает из-за скачка евро
Доллару грозит падение на треть
Доллару грозит падение на треть
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение