​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

«Мощное закрытие Америки вчера и прибавляющие американские фьючерсы сегодня с утра зовут российских инвесторов попытаться начать отыгрывать потери. Откроемся мы сегодня точно в плюсе, но пока непонятно, сможем ли развить успех в течение дня», — говорится в комментарии эксперта к открытию торгов.