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​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 2 часа назад
​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 888,4 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,57% и равнялся 1 208,2 пункта.
На мировых финансовых рынках началось восстановление после трехдневного обвала, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Мощное закрытие Америки вчера и прибавляющие американские фьючерсы сегодня с утра зовут российских инвесторов попытаться начать отыгрывать потери. Откроемся мы сегодня точно в плюсе, но пока непонятно, сможем ли развить успех в течение дня», — говорится в комментарии эксперта к открытию торгов.

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