Названы первые «жертвы» обвала рубля 

Последствием падения курса рубля по отношению к твердым валютам станет удорожание автомобилей, бытовой техники и лекарств, заявили эксперты, опрошенные изданием Deita.ru. Всё потому, что большинство товаров данных категорий привозится в российские магазины из-за рубежа.

Ранее, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. СМИ подчеркнули, что подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. Параллельно с евро подорожал и доллар. На момент 10 сентября курс евро колеблется в районе 88,8 рубля за единицу валюты, доллар стоит 75,1 рубля.

При этом член Совета Федерации Сергей Калашников полагает, что к концу года обвал российской национальной валюты ускорится, достигнув отметки 100 рублей за евро.

Эксперты полагают, что в первую очередь из-за падения рубля взлетят цены на автомобили, даже собранные в России, поскольку в их производстве используются иностранные комплектующие. Также подорожает бытовая техника и лекарства, в частности ибупрофен, флуконазол и метформин, которые начали расти в цене уже сейчас.