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Нефть дешевеет на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке 

Прайм и ещё 7 49 минут назад
Нефть дешевеет
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в пятницу утром снижаются на растущих опасениях инвесторов за дисбаланс спроса и предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37% — до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,27% — до 37,2 доллара за баррель.
Пандемия коронавируса продолжает оказывать серьезное давление на спрос на топливо. Пессимизм по поводу его восстановления еще больше усилился после того, как в четверг минэнерго США сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране — за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство после его закрытия из-за штормов в Мексиканском заливе и в других регионах.

"В то время как добыча сырой нефти в США продолжает восстанавливаться после урагана "Лаура", цифры показывают, что нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили производительность за последнюю неделю", — приводит агентство мнение аналитиков ING Economics.

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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Минэнерго , Reuters
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