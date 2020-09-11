Рубль ждет исторически неудачный месяц 

Начало сентября оказалось для рубля неблагоприятным. Стартовав на локальных вершинах, он устремился вниз. И на этой неделе обновил четырехмесячный минимум по отношению к доллару, который достиг отметки 76,6 рубля. Пара EUR/RUB впервые с февраля 2016 года превысила психологически важный уровень 90 рублей.
Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", оценил перспективы рубля на сентябрь-октябрь:
— Важную роль в дальнейшей динамике рубля может сыграть намеченное на 18 сентября заседание Банка России. Учитывая, что за прошедшие с предыдущего заседания полтора месяца ситуация на рынках и внешнеполитический фон ухудшились, — прогнозирует эксперт, — вряд ли ЦБ вновь снизит ставку.
Инвесторы сосредоточатся на оценке регулятора сложившейся обстановки, ее влиянии на финансово-экономические перспективы и дальнейшую денежно-кредитную политику ЦБ.
Правда, на днях зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор допускает снижение ключевой ставки ниже 4 процентов (сейчас она составляет 4,25), если это будет необходимо для возвращения инфляции к цели в 4 процента.
Тем не менее, инфляционные цели еще могут быть достигнуты и без дальнейшего снижения ключевой ставки, в том числе за счет плавного ослабления российской валюты. Тем более, она увеличила свою переоцененность к нефти, отраженную в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent. Если в конце августа показатель впервые с февраля достигал уровня 3,5 тысячи рублей, то на этой неделе он вернулся к отметке 3 тысячи. То есть это по-прежнему существенно ниже прошлогоднего коридора 3,7-4,4 тысячи, который более комфортен, с точки зрения пополняемости госбюджета и доходов экспортеров.
Этот дисбаланс будет ограничивать укрепление рубля в случае улучшения других факторов. И способствовать более быстрому снижению, если рыночная или внешнеполитическая обстановка значительно ухудшится.
Кроме того, по сравнению с августом, в сентябре и октябре в несколько раз вырастут выплаты по внешнему долгу российских компаний и банков, что создаст дополнительный спрос на инвалюту, оказывающий давление на рубль.
С точки зрения сезонного фактора, сентябрь исторически является нейтральным месяцем для рубля, в среднем он демонстрирует небольшое повышение к доллару. А вот октябрь с 2014 года зачастую становится неудачным месяцем для российской валюты, хотя до этого в среднем был нейтральным.
В ближайшие месяцы основную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор. С приближением ноябрьских выборов президента США может усилиться антироссийская риторика.
Тем не менее, большинство инвесторов остаются прагматиками, ориентируясь не на громкие заявления, а на реальные действия и устойчивые тенденции. Поэтому, на более краткосрочном горизонте мы можем увидеть укрепление рубля.
Если внешнеполитический фон продемонстрирует явные признаки улучшения, а нефтяные цены не уйдут значительно ниже достигнутых на этой неделе трехмесячных минимумов (39-40 долларов по марке Brent), доллар может вернуться в диапазон, в котором он находился в первой половине августа: 72,6-74 рубля.