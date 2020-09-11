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Биржи АТР торгуются без единой динамики на фоне падения на Уолл-стрит 

Прайм 59 минут назад
Биржи АТР торгуются без единой динамики
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают определенной динамики, инвесторы предпочитают сохранять осторожность после падения бирж США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21%, до 3228,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,11%, до 2131,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,42%, до 24416,33 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,61%, до 2381,56 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,55%, до 23362,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 же снижался на 0,7%, до 5868,2 пункта.
В пятницу азиатские инвесторы обратили внимание на значительное снижение американских индексов в четверг. Биржи США закрылись падением на 1,5-2%. Самое значительное снижение продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.
Старший экономист ING Николас Мапа (Nicholas Mapa), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что на азиатских торгах в пятницу преобладает уход от риска, а распродажи технологического сектора влияют на общее настроение.

"Инвесторы изо всех сил пытаются найти катализатор, чтобы повернуть вспять недавний нисходящий тренд", — отметил эксперт.

Рынки также по-прежнему озабочены пандемией коронавируса, при этом надеются на разработку безопасной и эффективной вакцины. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 28 миллионов.
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Рынки , Associated Press
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