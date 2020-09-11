Стоимость биткоина снижается на 1,5%

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу утром снижается в среднем на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.51 мск биткоин дешевел на 1,56% — до 10 227 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,61% — до 10 218 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,8% рынка.

В понедельник цена биткоина впервые с 27 июля упала ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов и достигла уровня в 9930 долларов. Во вторник, среду и четверг стоимость криптовалюты меняла динамику: переходила от снижения к росту, а затем вновь опускалась.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, стоимость криптовалюты достигла максимальной отметки в рамках своего диапазона торгов и ожидаемо снижается.