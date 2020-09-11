​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,47% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 884,07 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,69% и равнялся 1 208,14 пункта.

Евгений Локтюхов. Индекс Мосбиржи в пятницу может попытаться вернуться выше 2 900 пунктов, текущий отскок пока выглядит локальным, считает аналитик Промсвязьбанка

«Сегодня мировые рынки опять пытаются найти основу для роста — азиатские рынки акций демонстрируют разнонаправленную динамику, но китайский и японский рынок подрастают. Неплохо «плюсуют» фьючерсы на американские индексы, опираясь на технические факторы, однако фьючерсы на биржевые индикаторы Европы и сырьевые активы под небольшим давлением. Мы по-прежнему оцениваем внешнюю конъюнктуру как весьма хрупкую, видя риски нового усиления коррекционных настроений», — комментирует эксперт.

Несмотря на невыразительность внешней конъюнктуры и динамики нефтяных котировок аналитик рассчитывает, что индекс Мосбиржи в ходе торгов пятницы будет пытаться развить отскок и вернуться в зону 2 900—2 950 пунктов. Риски возобновления снижения в ближайшие дни, ввиду слабости внешней конъюнктуры, эксперт по-прежнему оценивает как высокие.