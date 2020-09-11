В любой момент: что обвалит рубль

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Российская валюта в пятницу укрепилась по отношению к доллару и евро на фоне действий Центробанка в поддержку рубля, передает «Эксперт»

Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки и составил 88,6768 рубля. Доллар подешевел на 63,78 копейки, до 74,8896 рубля.

Укреплению российского рубля способствовало намерение Центробанка продать остаток валюты на 185 млрд рублей постепенно, эти средства в октябре-декабре 2020 года будут ежедневно реализовываться равными долями.

По мнению аналитика Alor Broker Алексея Антонова , в пользу рубля сыграло ослабление напряженности в Белоруссии и позитивные новости о здоровье Алексея Навального . При этом эксперт подчеркивает, что ситуация в любой момент может поменяться.

«Возобновление разговоров о санкциях в связи с отравлением Навального или обострением ситуации с Белоруссией быстро поднимет (курс доллара) выше отметки 76 (руб.)», — сказал Антонов.