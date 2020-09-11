В любой момент: что обвалит рубль

Российская валюта в пятницу укрепилась по отношению к доллару и евро на фоне действий Центробанка в поддержку рубля, передает «Эксперт».
Официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 62,68 копейки и составил 88,6768 рубля. Доллар подешевел на 63,78 копейки, до 74,8896 рубля.
Укреплению российского рубля способствовало намерение Центробанка продать остаток валюты на 185 млрд рублей постепенно, эти средства в октябре-декабре 2020 года будут ежедневно реализовываться равными долями.
По мнению аналитика Alor Broker Алексея Антонова, в пользу рубля сыграло ослабление напряженности в Белоруссии и позитивные новости о здоровье Алексея Навального. При этом эксперт подчеркивает, что ситуация в любой момент может поменяться.
«Возобновление разговоров о санкциях в связи с отравлением Навального или обострением ситуации с Белоруссией быстро поднимет (курс доллара) выше отметки 76 (руб.)», — сказал Антонов.
Ранее на этой неделе, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. Параллельно с евро подорожал и доллар. 10 сентября курс евро колебался в районе 88,8 рубля за единицу валюты, доллар стоил 75,1 рубля. При этом член Совета Федерации Сергей Калашников полагает, что к концу года обвал российской национальной валюты ускорится, достигнув отметки 100 рублей за евро.