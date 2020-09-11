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Рынок решил приготовиться к избытку ненужной нефти 

Lenta.ru 2 часа назад
Рынок решил приготовиться к избытку ненужной нефти
Фото: Reuters
Некоторые крупнейшие мировые нефтяные трейдеры решили приготовиться к значительному избытку сырья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Они арендуют гигантские танкеры, чтобы при необходимости быть готовыми к хранению ненужных баррелей, пишет Bloomberg.
Рынок нефти ждет профицит, отмечает издание. Trafigura Group, второй по величине независимый трейдер нефти в мире, в последнее время забронировал около 12 супертанкеров, которые могут вмещать в общей сложности 24 миллиона баррелей сырья. Компании Royal Dutch Shell, Vitol Group и «Лукойл» также решили нанять дополнительные суда.
В начале этого года миллионы баррелей хранились на танкерах, потому что спрос на нефть резко упал, а страны-производители не смогли быстро сократить объемы производства.
Ранее ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году. Эксперты ожидают падение на 9,1 миллиона баррелей в сутки (до 90,6 миллиона), что на 0,1 миллиона баррелей больше, чем предсказывалось ранее. При этом в 2021 году организация ждет рекордно высокого роста спроса — на 7 миллионов баррелей (до 97,6).
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Комментарии
Рынки , Shell , ОПЕК , Лукойл , Bloomberg
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