Рынок решил приготовиться к избытку ненужной нефти 

Некоторые крупнейшие мировые нефтяные трейдеры решили приготовиться к значительному избытку сырья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Они арендуют гигантские танкеры, чтобы при необходимости быть готовыми к хранению ненужных баррелей, пишет Bloomberg.

Рынок нефти ждет профицит, отмечает издание. Trafigura Group, второй по величине независимый трейдер нефти в мире, в последнее время забронировал около 12 супертанкеров, которые могут вмещать в общей сложности 24 миллиона баррелей сырья. Компании Royal Dutch Shell , Vitol Group и «Лукойл» также решили нанять дополнительные суда.

В начале этого года миллионы баррелей хранились на танкерах, потому что спрос на нефть резко упал, а страны-производители не смогли быстро сократить объемы производства.