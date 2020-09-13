Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал описанные изданием Politico сценарии отказа Германии от "Северного потока — 2".

Ранее издание Politico опубликовало материал, в котором описывались шесть возможных сценариев отказа Берлина от строительства газопровода. Среди способов заблокировать реализацию проекта отмечались возможность ввести ограничение на импорт сырья из России, отзыв ранее выданных разрешений на строительство, судебные иски от природоохранных организаций, а также введение санкций со стороны Евросоюза

Сенатор усомнился в том, что Германия воспользуется одной из этих опций.

"Наличие такого большого количества вариантов как раз говорит о том, что варианта нет", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, для того, чтобы остановить проект, не нужно "изобретать" несколько вариантов.

"Немцы — народ практичный. Они сами стали затрагивать эту тему — это говорит о том, что они пытаются выйти из-под давления американцев и плавно спустить это на тормоза", — считает он.

Джабаров добавил, что со временем ситуация вокруг блогера Алексея Навального уляжется, так как он пришел в себя и скоро даст показания.

"Они будут, может, другие варианты выдумывать, но там, где идет речь об экономике и выгоде, немцы вряд ли пойдут на такие шаги", — пояснил он.

Газопровод "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против строительства активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить работы. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке строительства.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.

"Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль может выполнить "Академик Черский".