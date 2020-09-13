Провал рубля: эксперты поверили в валюту РФ

«Наиболее воодушевляет, насколько равномерным был откат валюты к рублю, несмотря на весьма тревожную динамику цен на нефть и неровные колебания на зарубежных площадках. Это может отражать восстановления интереса к российской валюте, которое происходит вопреки нарастающей санкционной истерии в медиа», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
«Если на мировых торговых площадках не произойдёт внезапного ухудшения настроений и усиления давления на рынках акций, рублю может вполне оказаться по силам полностью отыграть провал с начала сентября уже к концу следующей недели. Таким образом, доллар/RUB может вернуться к 73.00-73.50 к концу будущей недели, а EURRUB может обосноваться у 87.50-88.00», — дает прогноз курса доллара Александр Купцикевич.