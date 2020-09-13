Провал рубля: эксперты поверили в валюту РФ

Рубль несколько потрепал нервы в начале уходящей недели, перевалив в какой-то момент выше 90 за евро и 76 за доллар. Однако со среды преобладали уверенные покупки рубля, которые увели его курс к 74.50 и 88.50 за евро. Пятидневку курс закончил 75,05 за доллар и 88,84 за евро.

«Наиболее воодушевляет, насколько равномерным был откат валюты к рублю, несмотря на весьма тревожную динамику цен на нефть и неровные колебания на зарубежных площадках. Это может отражать восстановления интереса к российской валюте, которое происходит вопреки нарастающей санкционной истерии в медиа», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Также эксперт обращает внимание на то, что Минфин продолжает успешно размещать ОФЗ на аукционах и даже повышает планы заимствований на этот год. Всё это — проявление интереса к российской валюте среди профессиональных участников рынка. И эта тенденция способна остаться в силе в ближайшее время. Поэтому и прогноз курса сдержано оптимистичный.