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Эксперт: рублю по силам отыграть провал начала сентября 

Свободная пресса 49 минут назад
Провал рубля: эксперты поверили в валюту РФ
Фото: ТАСС
Рубль несколько потрепал нервы в начале уходящей недели, перевалив в какой-то момент выше 90 за евро и 76 за доллар. Однако со среды преобладали уверенные покупки рубля, которые увели его курс к 74.50 и 88.50 за евро. Пятидневку курс закончил 75,05 за доллар и 88,84 за евро.

«Наиболее воодушевляет, насколько равномерным был откат валюты к рублю, несмотря на весьма тревожную динамику цен на нефть и неровные колебания на зарубежных площадках. Это может отражать восстановления интереса к российской валюте, которое происходит вопреки нарастающей санкционной истерии в медиа», — комментирует новости курса доллара ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Также эксперт обращает внимание на то, что Минфин продолжает успешно размещать ОФЗ на аукционах и даже повышает планы заимствований на этот год. Всё это — проявление интереса к российской валюте среди профессиональных участников рынка. И эта тенденция способна остаться в силе в ближайшее время. Поэтому и прогноз курса сдержано оптимистичный.

«Если на мировых торговых площадках не произойдёт внезапного ухудшения настроений и усиления давления на рынках акций, рублю может вполне оказаться по силам полностью отыграть провал с начала сентября уже к концу следующей недели. Таким образом, доллар/RUB может вернуться к 73.00-73.50 к концу будущей недели, а EURRUB может обосноваться у 87.50-88.00», — дает прогноз курса доллара Александр Купцикевич.

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Комментарии 9
Рынки , Личный счет , Экономика , Александр Купцикевич , Минфин
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