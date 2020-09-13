Рубль побьет антирекорд

Пока доллар всерьез не воспользовался возможностью нанести удар, однако до конца осени рубль может побить очередной антирекорд. С таким мнением выступил аналитик компании "Теле-Трейд" Петр Пушкарев.

В интервью "Российской газете" он рассказал, что неприятности для рубля начались в том числе из-за спада котировок нефти. И хотя на этой неделе курсы доллара и евро поднимались до максимальных значений впервые за четыре года, в настоящее время курс смог остановиться.