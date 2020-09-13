Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.90
$
75.30
88.76
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
39.83
–0.25 Золото
1940.38
–0.11 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1846
–0.0056
28.08
1.1903
08.09
31.08
17.08

Рублю предсказывают новый рекорд падения к евро 

Газета.Ru 1 час назад
Рубль побьет антирекорд
Фото: ТАСС
Пока доллар всерьез не воспользовался возможностью нанести удар, однако до конца осени рубль может побить очередной антирекорд. С таким мнением выступил аналитик компании "Теле-Трейд" Петр Пушкарев.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 77 рублей
В интервью "Российской газете" он рассказал, что неприятности для рубля начались в том числе из-за спада котировок нефти. И хотя на этой неделе курсы доллара и евро поднимались до максимальных значений впервые за четыре года, в настоящее время курс смог остановиться.

"Как минимум до конца третьего квартала остается примерным ориентиром для возможного ослабления рубля при подходящем случае", — добавил аналитик.

Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Газета.Ru: последние новости
Рубль растет на сообщениях о выходе Навального из комы Рубль растет на сообщениях о выходе Навального из комы Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за 4 года Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые за 4 года Иностранцы вновь продают российские акции Иностранцы вновь продают российские акции
Рынки , Личный счет , Экономика , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биржи США рухнули
Биржи США рухнули
В России подорожали три жизненно важных лекарства
В России подорожали три жизненно важных лекарства
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение