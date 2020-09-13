Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.96
$
75.30
89.01
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
73.90
87.57
Индексы и котировки Brent
39.83
–0.25 Золото
1940.38
–0.11 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1846
–0.0056
28.08
1.1903
08.09
31.08
17.08

Эксперт рассказал, когда рубль отыграет провал сентября 

Майк Габриелян 45 минут назад
Провал рубля: эксперт дал прогноз по валюте РФ
Фото: ТАСС
Эксперт заявил, что на предстоящей неделе за доллар будут давать 73 рубля.

«Если на мировых торговых площадках не произойдёт внезапного ухудшения настроений и усиления давления на рынках акций, рублю может вполне оказаться по силам полностью отыграть провал с начала сентября уже к концу следующей недели», — заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его прогнозу, к концу недели доллар будет стоить 73.00-73.50 рубля. Евро — 87.50-88.00.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 77 рублей
Эксперт говорит, что Минфин продолжает успешно размещать ОФЗ на аукционах и повышает планы заимствований на этот год. Это говорит об интересе к российской валюте на рынке. Причем интерес сохраняется вопреки нарастающей санкционной истерии в СМИ.
Тенденция сохранится в ближайшее время, поэтому прогноз сдержано оптимистичный, пишет «Свободная пресса».
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики сделали обескураживающий прогноз касательно рубля.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Комментарии 4
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России
«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России
Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет
Хранящим сбережения в рублях россиянам дали совет
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Катастрофа и увеличение бедности: что ждет рубль
Катастрофа и увеличение бедности: что ждет рубль
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение