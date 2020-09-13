Провал рубля: эксперт дал прогноз по валюте РФ

«Если на мировых торговых площадках не произойдёт внезапного ухудшения настроений и усиления давления на рынках акций, рублю может вполне оказаться по силам полностью отыграть провал с начала сентября уже к концу следующей недели», — заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.