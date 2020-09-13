Провал рубля: эксперт дал прогноз по валюте РФ

Эксперт заявил, что на предстоящей неделе за доллар будут давать 73 рубля.
«Если на мировых торговых площадках не произойдёт внезапного ухудшения настроений и усиления давления на рынках акций, рублю может вполне оказаться по силам полностью отыграть провал с начала сентября уже к концу следующей недели», — заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
По его прогнозу, к концу недели доллар будет стоить 73.00-73.50 рубля. Евро — 87.50-88.00.
Эксперт говорит, что Минфин продолжает успешно размещать ОФЗ на аукционах и повышает планы заимствований на этот год. Это говорит об интересе к российской валюте на рынке. Причем интерес сохраняется вопреки нарастающей санкционной истерии в СМИ.
Тенденция сохранится в ближайшее время, поэтому прогноз сдержано оптимистичный, пишет «Свободная пресса».
Ранее «Рамблер» сообщал, что аналитики сделали обескураживающий прогноз касательно рубля.