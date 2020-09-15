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Нефть не демонстрирует определенной динамики в ожидании заседания ОПЕК+ 

Прайм и ещё 9 3 часа назад
Нефть торгуется разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Цены на нефть во вторник утром колеблются между ростом и снижением в ожидании инвесторами заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08%, до 39,58 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,03%, до 37,27 доллара за баррель.
Ключевым событием недели для нефтяного рынка остается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в четверг, 17 сентября. Инвесторы ожидают, что комитет обсудит соблюдение требований о сокращении добычи, при этом аналитики не ожидают решений о дальнейшем этом сокращении.
Эти ожидания царят на фоне недавнего доклада ОПЕК, в котором альянс полагает, что глобальный спрос на нефть упадет на 9,5 миллиона баррелей в сутки по итогам года, что на 0,4 миллиона баррелей больше прошлого прогноза.
С другой стороны, поддержку котировкам нефти оказывает рост на американских фондовых рынках. Накануне биржи США закрылись ростом в пределах 2% по основным индексам.

"Укрепление фондовых рынков США оказало поддержку, поскольку корреляция между фондовыми и нефтяными рынками в последнее время была высокой", — отметил агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).

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Рынки , ОПЕК , Reuters
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