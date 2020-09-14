Биржи АТР растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник повышаются на новостях о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой компанией AstraZeneca, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 3278,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2190,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,67% — до 24666,66 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,02%, до 2421,17 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 23549,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 5895,3 пункта.

В понедельник на азиатских рынках преобладают оптимистичные настроения, вызванные новостями об испытаниях вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca. Так, фармацевтическая компания и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров, сообщила компания в субботу. Ранее, 6 сентября, испытания во всех странах мира были приостановлены из-за необходимости проведения независимого исследования с участием международных регуляторов.

Эксперты, опрошенные агентством Рейтер, считают, что результаты клинических испытаний вакцины будут непосредственно влиять на направление, в котором будет развиваться мировая экономика.

"Это действительно сумасшедшая гонка, которая, вероятно, будет продолжаться, поскольку результаты испытания вакцины на третьем этапе начнут проявляться в ближайшие дни", — приводит агентство слова стратега National Australia Bank Тапаса Стриклэнда (Tapas Strickland).