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Стоимость биткоина снижается в рамках рыночных колебаний 

Прайм 2 часа назад
Стоимость биткоина снижается
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник снижается в рамках колебаний на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.15 мск биткоин дешевел на 1,17% — до 10 410 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,33% — до 10 402 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,3% рынка.
По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, текущее снижение стоимости криптовалюты связано с рыночными колебаниями.
"Просто колебания рынка, вероятно", — сказал он.

"Биткоин завершил неделю практически без изменений, уровень 10 400 долларов вернуть не смог. Тем не менее, цена не ушла в старый диапазон консолидации 9900-8700 долларов. Эфир (криптовалюта ETH — ред.), который был драйвером роста рынка в последние несколько месяцев, закрылся выше важной поддержки на 360 долларов. Фактически цены росли всю вторую половину недели и скорректировались только в воскресенье. В целом я рассматриваю это как положительный сигнал", — отметил Гусейнов.

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