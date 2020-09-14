Стоимость биткоина снижается

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник снижается в рамках колебаний на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.15 мск биткоин дешевел на 1,17% — до 10 410 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,33% — до 10 402 долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,3% рынка.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, текущее снижение стоимости криптовалюты связано с рыночными колебаниями.

"Просто колебания рынка, вероятно", — сказал он.