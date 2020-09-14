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Фондовые биржи АТР закрылись ростом на возобновлении испытаний вакцины против COVID 

Прайм 2 часа назад
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом индексов на фоне новостей о возобновлении клинических испытаний вакцины против коронавируса британской компанией AstraZeneca, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,57%, до 3278,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 2189,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,6%, до 24640,28 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,3%, до 2427,91 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 23559,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,68%, до 5899,5 пункта.
Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из испытуемых. Это сообщение укрепило надежды на скорое появление вакцины, которая поможет миру выйти из связанной с коронавирусом изоляции.
Рынкам Японии поддержку оказали дополнительные новости. Так, в течение торгов инвесторы ждали, пока объявят, что лидером правящей в Японии Либерально демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, был избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Инвесторы надеются, что Суга продолжит принимать меры экономической поддержки", — сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости о том, что американский разработчик видеокарт Nvidia купит британского разработчика мобильных процессоров ARM Holdings у японской холдинговой компании Soft Bank за 40 миллиардов долларов. Акции SoftBank по итогам торгов выросли в цене на 9%.
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