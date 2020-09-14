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Тяжелый случай: США хотят запретить покупать нефть из России 

РИА Новости 58 минут назад
Тяжелый случай: Америке запретят покупать нефть у России?
Фото: © AP Photo / Matt York
Американцы готовятся объявить новые санкции по "Северному потоку — 2", а сами при этом стали крупнейшим импортером российской нефти. Как отметило одно из ведущих аналитических изданий, такая позиция лицемерна и надо бы запретить поставки из России. Вот только подобное вряд ли возможно: в этом случае встанут НПЗ, ориентированные на тяжелую нефть.

Крупнейший потребитель

Конгресс собирается наложить ограничения на европейские компании, связанные с проектом "Северный поток — 2". Это уже вызвало шквал критики в Германии, Берлин даже пригрозил контрсанкциями.
И, как указывает влиятельное американское аналитическое издание The National Interest (NI), подобная реакция вполне объяснима: лицемерие Вашингтона очевидно. В этом году США вышли в лидеры среди импортеров российской сырой нефти, закупив 12% всего экспорта.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), за первые полгода в Штаты из России доставили более девяти миллионов тонн нефтепродуктов (68 миллионов баррелей) — это рекорд за 16 лет.

Лицемерный подход

В ведомстве уточняют: формально Соединенные Штаты — на втором месте, потому что Нидерланды купили 12,19 миллиона тонн. Но эта страна — транзитный хаб, оттуда нефтепродукты отправляют в другие государства. Америка же приобретает нефть для собственной переработки, и тут Вашингтон вне конкуренции.
Издание предлагает такой выход: законодательно запретить российский импорт. Например, конгресс мог бы ввести финансовые санкции против тех компаний, которые обеспечивают эти поставки.
Однако как это реализовать на практике, совершенно непонятно, ведь благодаря собственным санкциям против третьих стран американцы впали в прямую зависимость от российского сырья. И официально это признали еще в прошлом году.

Нет альтернативы

Россия была лишь шестым поставщиком сырой нефти в США. А к февралю 2020-го вышла на второе место, уступив лишь Канаде. Американцам, лишившимся тяжелой нефти из Венесуэлы и столкнувшимся с резким падением импорта из Ирана, пришлось срочно искать альтернативных поставщиков.
Проблема в том, что технология ряда нефтеперерабатывающих предприятий не позволяет использовать легкую нефть из Пермского бассейна и Западного Техаса. В наиболее сложном положении оказались НПЗ Мексиканского залива и Восточного побережья.
Эти заводы спроектированы под сернистые сорта, поэтому легкую нефть необходимо смешивать с тяжелой, которую раньше закупали в Венесуэле. Но в январе прошлого года Дональд Трамп ввел санкции против Каракаса. В результате венесуэльский экспорт рухнул на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки.
Перед американскими НПЗ замаячила перспектива остановки из-за нехватки сырья. Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals и принялись активно закупать российский мазут.
В прошлому году Штаты импортировали из России 11 миллионов тонн мазута — вдвое больше, чем в 2018-м.

"Это помогло компенсировать коллапс поставок высокосернистого топлива из Венесуэлы", — констатировали аналитики американской компании Vortexa.

Альтернативой могла бы стать нефть из Саудовской Аравии, близкая по химическому составу, но саудиты не пожелали увеличивать добычу. В результате экономика потеснила политику — американцы обратились к русским.
Помимо подходящих характеристик, российское сырье привлекательно по цене. По данным Минфина, марка Urals в январе — июле котировалась в среднем на уровне 40,34 доллара за баррель, тогда как в январе — июле прошлого года — 65,27.
К тому же стоимость фрахта значительно снизилась. А с выходом из карантина спрос на топливо вырос — люди опять ездят на автомобилях и летают на самолетах.
В общем, американским НПЗ ничего не оставалось, кроме как покупать российскую тяжелую нефть. Этому не помешало ни ухудшение межгосударственных отношений, ни многочисленные санкции, введенные Вашингтоном против Москвы. На этом фоне попытки всеми силами задушить "Северный поток — 2" выглядят все более парадоксально.
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Комментарии
Рынки , Статьи , Экономика , Дональд Трамп
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