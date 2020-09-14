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Курс доллара: Рубль может в ближайшей перспективе укрепиться до 73 за доллар 

Прайм 29 минут назад
Рубль может укрепиться до 73 за доллар
Фото: ТАСС
Несмотря на короткую рабочую неделю в США, на торговых площадках отмечалась повышенная турбулентность ввиду смешанного потока новостей. Однако конец недели ознаменовался преобладанием коррекционных настроений, в результате чего доходности десятилетних казначейских облигаций США опустились до 0.67%. В качестве основных сигналов к продажам для инвесторов стало отклонение Сенатом США законопроекта по новым экономическим стимулам, а также возрастающие опасения относительно второй волны коронавируса на фоне роста числа заболевших в Европе. Спрос на защитные активы оказал негативное влияние на долларовые бумаги развивающихся стран. Как итог индекс Euro Cbonds IG Corporate EM снизился за неделю на 0.1%, российский валютный долг находился в рамках общего тренда — Euro Cbonds IG Russia опустился на 0.1%.
На рынке рублевых гособлигаций также наблюдалась разнонаправленная динамика в течение недели, что было обусловлено снижением цен на сырьевых рынках, а также умеренным снижением аппетита к риску. В то же время фактором поддержки для российских бумаг стала риторика представителей ЦБ о сохранении пространства для снижения ставки и мягкой монетарной политики в 2021 г. В результате по итогам недели Индекс гособлигаций МосБиржи немного вырос (+0.04%). При этом Индекс корпоративных облигаций МосБиржи продемонстрировал опережающие темпы роста, прибавив 0.2%. Отметим, что положительная динамика индекса гособлигаций МосБиржи была обеспечена за счет движения цен в выпусках с дюрацией до 3-х лет, в то время как на среднем и длинном участках кривой было отмечен рост доходностей в пределах 2-7 бп.
Несмотря на охлаждение спроса на активы развивающихся стран на коротком горизонте ввиду роста опасений второй волны коронавируса в мире, основной движущей силой на рынке еврооблигаций таких стран по-прежнему остаются экономические стимулы со стороны глобальных центробанков. Сохранение мер поддержки позволяет ожидать роста котировок еврооблигаций в будущем.
На локальном рынке в основным событием недели станет заседание Банка России. Вероятнее всего, в условиях повышенной волатильности ЦБ постарается дождаться более четких сигналов для смягчения денежно-кредитной политики и оставит ключевую ставку на уровне 4,25%. Тем не менее, на фоне последних заявлений представителей ЦБ потенциал снижения ставки еще имеется, однако он существенно ограничен. В этих условиях интерес для инвесторов могут представлять выпуски корпоративных облигаций, которые все еще предлагают привлекательный уровень доходности и сохраняют возможность собственного роста.

Рубль

Вопреки низким ценам на нефть по итогам прошедшей недели российской валюте удалось немного укрепиться, финишировав на отметке 75.1 за доллар. При этом рубль оказался в числе лучших по сравнению с другими валютами развивающихся стран. Наиболее вероятной причиной такой динамика рубля, на наш взгляд, является переоценка инвесторами геополитических рисков.
В ближайшей перспективе определяющее влияние на национальную валюту вновь будет оказывать динамика рынка энергоносителей, а также отношение глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. В случае нейтрального новостного фона ожидаем продолжение восстановление рубля к уровню в 73 рубля за доллар.
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Рынки , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Сенат США , Центральный банк России
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