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Фондовые биржи АТР в основном растут на китайской макростатистике 

Прайм 3 часа назад
Фондовые биржи АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на статистических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28%, до 3288,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,53%, до 2200,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,48%, до 24759,52 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,51%, до 2440,48 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,55%, до 23430,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 5893,7 пункта.
Во вторник трейдеры обратили внимание на макроэкономическую статистику из Китая. Согласно данным, опубликованным государственным статистическим бюро КНР, промышленное производство в стране в августе выросло на 5,6% в годовом выражении против 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя на 5,1%.
Кроме того, данные показали, что объем розничных продаж в Китае в августе вырос на 0,5% после снижения в июле на 1,1%; аналитики ожидали роста лишь на 0,1%.
Также СМИ сообщили, что испытания вакцины от нового коронавируса компанией AstraZeneca могут быть завершены к концу года, а лекарство совместной разработки Pfizer и BioNTech будет готово к распространению в течение нескольких месяцев.
"Финансовые рынки сохраняют оптимизм в надежде на то, что вакцина будет готова к концу года", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика OANDA Эдварда Мои (Edward Moya).
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Комментарии
Рынки , Pfizer , France-Presse
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