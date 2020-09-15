Что решит судьбу рубля

«Рубль по-прежнему остается под давлением комплекса политических, экономических и технических факторов. За прошедшую неделю не улучшился ни политический, ни внешнеэкономический фон. Напряжённость, связанная с делом Навального и событиями в соседней Белоруссии, остается, нефть Brent упала в район 40 долларов за баррель, и может продолжить снижение», — комментирует новости курса доллара аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.
«Пара доллар/RUB заперта сейчас в узком диапазоне 75…76, выход из которого определится политическими факторами и решениями ФРС на этой неделе. Ситуация неопределенная, и мы советуем просто ждать ясности. Если пара пройдет вверх 76 — это повод наращивать ставки на ее дальнейший рост. Если уйдет ниже 75 — повод ожидать дальнейшего снижения уже в район 72…73, где можно докупать доллар», — дает прогноз курса доллара Дмитрий Голубовский.
«Если так, то EUR/RUB может удержаться ниже 90 по итогам недели, и это может стать сигналом к среднесрочному укреплению рубля, как минимум — к евро», — считает аналитик «Калита-Финанс».