Что решит судьбу рубля

Курс рубля не смог надолго уйти под отметку в 75 руб. за доллар в понедельник, 14 сентября. Во вторник в первой половине дня курс также держался на уровне 75,18 за доллар и 89,36 за евро.

«Рубль по-прежнему остается под давлением комплекса политических, экономических и технических факторов. За прошедшую неделю не улучшился ни политический, ни внешнеэкономический фон. Напряжённость, связанная с делом Навального и событиями в соседней Белоруссии, остается, нефть Brent упала в район 40 долларов за баррель, и может продолжить снижение», — комментирует новости курса доллара аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

В то же время, по словам эксперта, неспособность курса доллара пройти выше 76 стала сигналом к остановке роста.

«Пара доллар/RUB заперта сейчас в узком диапазоне 75…76, выход из которого определится политическими факторами и решениями ФРС на этой неделе. Ситуация неопределенная, и мы советуем просто ждать ясности. Если пара пройдет вверх 76 — это повод наращивать ставки на ее дальнейший рост. Если уйдет ниже 75 — повод ожидать дальнейшего снижения уже в район 72…73, где можно докупать доллар», — дает прогноз курса доллара Дмитрий Голубовский.

Динамика EUR/USD также определится итогами заседания ФРС на этой неделе. Перед заседанием пара растет, «сэнтимент» остается экстремально-бычьим, ставки на рост на многолетних максимумах, и такая диспозиция свидетельствует скорее о том, что в итоге мы увидим не рост, а снижение.