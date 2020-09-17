Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.85
$
75.15
88.72
88.59
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
41.63
–0.24 Золото
1943.85
–0.01 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.09
1.1766
–0.0090
02.09
1.1855
14.09
06.09
23.08

Биржи АТР снижаются после заседания ФРС 

Прайм и ещё 14 1 час назад
Биржи АТР снижаются после заседания ФРС
Фото: globallookpress.com
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, инвесторы оценивают итоги прошедшего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,99% — до 3251,47 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2167,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,61% — до 24327,67 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,25%, до 2405,89 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,63%, до 23327,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,11%, до 5888,8 пункта.
В четверг инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания ФРС США. Аналитики ожидали представления более подробного плана восстановления экономики. По итогам заседания ФРС оставила ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и дала понять, что она останется такой минимум до 2023 года. Пессимизма участникам рынка также добавили комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что будущее крупнейшей экономики мира, США, остается неопределенным, а ее восстановление займет некоторое время.

"В целом ФРС представила минимум того, что от нее ожидали рынки, и сделала упор на последствиях перехода к более гибкому таргетированию инфляции", — приводит агентство Рейтер слова инвестиционного стратега GSFM Стивена Миллера (Stephen Miller).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на результаты заседания Банка Японии. Согласно заявлению регулятора, японский центробанк вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, который сохраняется с января 2016 года.
Видео дня. Сколько стоят апартаменты в Москва-Сити
Прайм: последние новости
Решетников объяснил, почему рубль сейчас недооценен Решетников объяснил, почему рубль сейчас недооценен Нефть коррекционно дешевеет после двух дней роста Нефть коррекционно дешевеет после двух дней роста Доллар слабеет в ожидании решений ФРС США Доллар слабеет в ожидании решений ФРС США
Комментарии
Рынки , Экономика , Джером Пауэлл , Стивен Миллер , ФРС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Китай приготовил «кирдык» России
Китай приготовил «кирдык» России
Европейцы забили погреба никому не нужным вином
Европейцы забили погреба никому не нужным вином
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение