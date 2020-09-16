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Brent поднялась выше $42 за баррель 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Brent поднялась выше $42 за баррель
Фото: РИА Новости
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что ноябрьский фьючерс подорожал на 3,7%, до $42,03 за баррель на 18:24 мск. Последний раз Brent превысила отметку в $42 за баррель 8 сентября.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
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