Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.98
$
75.24
88.93
89.24
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
41.36
+0.15 Золото
1964.12
+0.13 РТС
1228.48
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1850
–0.0062
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

Российские индексы ушли в минус после благоприятного старта торгов 

Банки.ру и ещё 3 37 минут назад
Российские индексы ушли в минус
Фото: Reuters
Фондовые индексы РФ сменили динамику после позитивного начала торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:13 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 983,84 пункта. Индекс РТС, ушедший вниз на самом старте сессии, на вышеуказанный момент был в плюсе на 0,15% — на отметке 1 255,53.
К 10:20 оба индекса были уже в «красной зоне»: индекс Мосбиржи — на 0,01%, индекс РТС — на 0,1%, значения составляли 2 980,17 и 1 252,39 пункта соответственно. Далее падение несколько усиливается (на 10:25 составило 0,12% и 0,32% соответственно).
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Банки.ру: последние новости
​Индексы РФ завершили основные торги в «зеленой зоне» ​Индексы РФ завершили основные торги в «зеленой зоне» Рубль укрепляется в начале валютной сессии Рубль укрепляется в начале валютной сессии ЦБ: российский рынок акций в августе продолжил рост ЦБ: российский рынок акций в августе продолжил рост
Рынки , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россия отреагировала на ультиматумы по «Севпотоку-2»
Россия отреагировала на ультиматумы по «Севпотоку-2»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю