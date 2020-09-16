Фондовые биржи АТР закрылись в минусе

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением индексов в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5%, до 3283,92 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2185,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 24725,63 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,31%, до 2435,92 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,09%, до 23475,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,04%, до 5956,1 пункта.

Мировые инвесторы заняли выжидательную позицию перед итогами двухдневного заседания ФРС, которые будут известны позднее в среду. Особенный интерес к этой встрече связан с тем, что она первая после заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о корректировке подхода к таргетированию инфляции. Трейдеры хотят посмотреть, как изменения отразятся на риторике ФРС и перспективах ее монетарной политики.

При этом японский рынок удержался в плюсе на ряде новостей. Трейдеры, во-первых, обратили внимание на макростатистику. Согласно официальным данным, объем импорта страны в августе сократился в годовом выражении на 20,8%, а экспорта — на 14,8%. При этом аналитики ждали сокращения показателей на 18% и 16,1% соответственно.

Кроме того, инвесторы с оптимизмом отыгрывали политические новости страны. В среду новым премьер-министром страны стал Ёсихидэ Суга, получивший большинство голосов депутатов палаты представителей парламента, а уже после закрытия торгов с стране был сформирован новый состав правительства.