Эксперт сделал прогноз курса доллара к концу года 

«Неделю назад казалось, что российская валюта начала сентябрь "не с той ноги": таким быстрым и неожиданным оказался ее провал к доллару и евро. Частично этот эффект можно списать на откат доллара после многих месяцев снижения и коррекцию в нефтяных котировках после трехкратного роста. Интересно, что фундаментальные предпосылки для доллара оставались все теми же: темпы восстановления экономических показателей за редким исключением продолжают радовать экономистов. Принципиально ничего не улучшилось и для доллара, совсем наоборот», — отмечает аналитик.