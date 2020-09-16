Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.86
$
75.20
88.72
88.89
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
41.91
+0.72 Золото
1967.76
+0.15 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1840
–0.0072
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

Эксперт сделал прогноз курса доллара к концу года 

Свободная пресса и ещё 3 21 минуту назад
Эксперт сделал прогноз курса доллара к концу года
Фото: globallookpress.com
Предстоящее заседание ФРС очень важно, так как позволит наглядно оценить, действительно ли американский ЦБ стал действовать, как в ранние 2000-е, когда ужесточал политику "слишком мало и слишком поздно", считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, напоминая, что тогда побочным эффектом такой политики стал исторический взлет цен на сырье и энергию, что тянуло за собой рубль.
Вопрос «Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США» является постоянным в новостях СМИ, в конце августа председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о смене стратегии, которая дала рынкам повод думать, что монетарная политика США останется мягкой дольше, чем ранее ожидалось.

«Мы видим эту перемену как фундаментально негативную для доллара, а укрепление последнего в начале сентября — это не более чем рыночный шум, отражающий тактическую перезарядку продаж доллар», — считает эксперт.

«Неделю назад казалось, что российская валюта начала сентябрь "не с той ноги": таким быстрым и неожиданным оказался ее провал к доллару и евро. Частично этот эффект можно списать на откат доллара после многих месяцев снижения и коррекцию в нефтяных котировках после трехкратного роста. Интересно, что фундаментальные предпосылки для доллара оставались все теми же: темпы восстановления экономических показателей за редким исключением продолжают радовать экономистов. Принципиально ничего не улучшилось и для доллара, совсем наоборот», — отмечает аналитик.

По мнению эксперта, ФРС уже сегодня вечером явно даст понять, что смотрит сквозь пальцы на нарастающее инфляционное давление. В среду впервые в прогнозах FOMC появятся оценки инфляции, ВВП и процентных ставок на 2023 год. Если и через три года ФРС не настраивается на повышение ставок, это рискует с новой силой вернуть доллар к снижению.

«Технически рынок сделал все для такого шага, отстоявшись более полутора месяцев к основным валютным парам после резкого ослабления с марта. Пара доллар/рубль движется в довольно узком восходящем канале с июня, опустившись к нижней его границе на этой неделе. Если мягкость ФРС сумеет породить распродажу американской валюты, то этот восходящий коридор доллара к рублю будет сломлен. Добавим сюда, что рубль накопил определенный потенциал для укрепления за последние месяцы, так как сдавал позиции на фоне роста нефти и общего отступления доллара.

Если этот потенциал начнет реализовываться, доллар/рубль рискует быстро вывалиться из восходящего канала. Провал под 74 рубля к концу этой недели способен открыть путь к быстрому снижению к 72.5 рубля до конца месяца с потенциалом опуститься ниже 70 рублей до конца года», — сделал аналитик прогноз курса доллара.

Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Свободная пресса: последние новости
Эксперт сказал, что решит судьбу курса доллара к рублю Эксперт сказал, что решит судьбу курса доллара к рублю Эксперт: рублю по силам отыграть провал начала сентября Эксперт: рублю по силам отыграть провал начала сентября Курс валют сегодня: рубль вырос на открытии торгов после выходных Курс валют сегодня: рубль вырос на открытии торгов после выходных
Комментарии
Рынки , Джером Пауэлл , Александр Купцикевич , ФРС , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам гарантируют минимальный доход
Россиянам гарантируют минимальный доход
Германия может остановить «Северный поток — 2»
Германия может остановить «Северный поток — 2»
Россияне сократили потребление рыбы
Россияне сократили потребление рыбы
Кризис приведет к хаосу: мир ждет новая депрессия
Кризис приведет к хаосу: мир ждет новая депрессия
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение