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В Минэкономразвития назвали причину недооцененности рубля в мире 

Lenta.ru и ещё 12 24 минуты назад
Почему рубль все еще недооценивают в мире?
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Министр экономического развития Максим Решетников назвал причину недооцененности рубля в мире. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
По словам главы Минэкономразвития, на данный момент курс рубля недооценен в связи с повышенной оценкой рисков инвесторами. При этом министр ожидает положительной динамики в 2020 году и начале 2021 года. Он отметил, что за этот период рубль должен вернуться к фундаментальным значениям.
Решетников заявил, что далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться, однако в то же время в реальном эффективном выражении курс останется стабильным. Он подчеркнул, что это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта.
Ранее опрошенные РБК аналитики оценили степень зависимости курса рубля от угрозы введения новых западных санкций в отношении России. По их мнению, без этого фактора российская валюта была бы крепче и не продемонстрировала бы четырехлетний минимум по отношению к евро, достигнутый 7 сентября. Экономисты считают, что основными причинами ослабления курса рубля в последнее время стали политическая ситуация в Белоруссии и угроза применения новых санкций в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
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Комментарии 23
Рынки , Экономика , Максим Решетников , Алексей Навальный , Минэкономразвития , РБК
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