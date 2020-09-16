Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.86
$
75.20
88.72
88.89
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.50
89.39
Индексы и котировки Brent
41.91
+0.72 Золото
1967.76
+0.15 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1840
–0.0072
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

Аналитики: эпоха постоянного спроса на нефть завершилась 

Газета.Ru 1 час назад
Аналитики: эпоха постоянного спроса на нефть завершилась
Фото: РИА Новости
Аналитики прогнозируют очередное обрушение спроса на нефть. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Падение начнется в текущем году и будет продолжаться в течение следующего. По мнению специалистов, сокращение мирового спроса на сырье к концу текущего года может достичь восьми миллионов баррелей в сутки.
Уточняется, что это связано с ростом запасов нефти в хранилищах из-за снижения ее востребованности в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, аналитики прогнозируют, что спрос на данной сырье в ближайшие годы не восстановится и эпоха постоянного спроса на нефть завершилась.
Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Газета.Ru: последние новости
Аналитики: эпоха постоянного спроса на нефть завершилась Аналитики: эпоха постоянного спроса на нефть завершилась Рубль растет к доллару и евро Рубль растет к доллару и евро США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей США за неделю увеличили запасы нефти на 2,03 млн баррелей
Комментарии 1
Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
Аналитики обескуражили прогнозом по рублю
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
Россиян предупредили о «ловушке 2022 года»
«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России
«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение