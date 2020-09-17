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В Африке нашли конкурента доллару 

Lenta.ru 39 минут назад
Главный валютный стратег инвестбанка Absa CIB Майк Кинэн нашел в Африке валюту-конкурент доллару, пишет CNBC. По мнению финансиста, ею является южноафриканский рэнд.
В настоящее время он торгуется по цене 16,3 единицы за доллар. С начала года национальная валюта ЮАР потеряла 16,5 процента стоимости к доллару.
Однако в последние недели рэнд начал укрепляться. С июня его курс по отношению к доллару вырос на пять процентов. По прогнозу Кинэна, к концу года он составит 15,75 рэнда за доллар.
Укрепление будет обусловлено тем, что большая часть рисков, учитываемых инвесторами (как институциональными, так и частными) уже потеряла актуальность и была учтена в котировках: многие распродавали номинированные в рэнде активы на протяжении большей части года и боялись покупать новые, однако теперь, вероятно, сменят стратегию.
Пик падения пришелся на март, когда в ЮАР, как и в большинстве стран мира, были введены основные ограничения для борьбы с коронавирусом. Тем не менее, с тех пор рэнд продолжал оставаться самой ликвидной валютой Африки — даже после понижения суверенного инвестиционного рейтинга страны до «мусорного» уровня, не позволяющего вкладываться в местные инструменты большинству институциональных инвесторов.
В ближайшее время, по мнению Кинэна, Резервный банк ЮАР перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики: начнет повышать ставки во избежание роста инфляции и риска перегрева экономики, что привлечет новых инвесторов. Также импульс рэнду придадут покупатели недвижимости в ЮАР, у которых наблюдается отложенный спрос.
Летом экономисты называли самыми укрепившимися за время коронавируса валютами австралийский и новозеландский доллары, а также южнокорейскую вону. Во всех случаях поводом для оптимизма и доверия со стороны инвесторов служила успешная государственная политика по предотвращению распространения инфекции. При этом укрепление национальной валюты чревато негативными последствиями для экономики в виде утраты конкурентоспособности продукцией местных производителей на внешних рынках.
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Комментарии 3
Рынки , Видео , Экономика , Майк Кинэн
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